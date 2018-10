'Erfpachthefboom blijft even onrechtvaardig werken'

Een juichende kop op de voorpagina (Het Parool van donderdag) verwelkomt 10 procent extra korting voor erfpachters die willen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Wat stelt dit werkelijk voor en wat zijn de echte problemen?



D66 was inderdaad als enige in de coalitie bereid iets goed te maken van de puinhoop die zij met VVD en SP had achtergelaten in dit dossier. Een puinhoop blijft het. Er wordt meteen afbreuk gedaan aan de feestvreugde, omdat de 10 procent als compensatie dient voor een verhoging van de onroerendezaakbelasting.



Een vreemde compensatie als die alleen gaat naar erfpachters die door het hoepeltje van de gemeente springen, namelijk ingaan op het overstapaanbod. Belangrijker is het onopgeloste probleem, dat voor veel erfpachters onverteerbaar is. De gemeenteraad vindt unaniem dat het oude stelsel van canonherzieningen elke vijftig jaar niet acceptabel is, omdat dit leidt tot enorme prijsverhogingen.



Onbetaalbaar onrechtvaardig

Aan het begin van deze eeuw was dat al het gevolg van de stijging van woningprijzen in de stad, die harder omhoog gaan dan de inkomens waaruit canons (erfpachtrente) betaald moeten worden. Daarom heeft het vorige gemeentebestuur het stelsel aangepast en een aanbod om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht toegevoegd..



Alleen is daarbij weer een rekenmethode op basis van de marktwaarde van de woning gehanteerd. Zelfs is die methode nog aanzienlijk aangescherpt. De uitkomst is dat woningen in de buitenwijken, zoals Noord, Nieuw-West en Zuid-Oost goed wegkomen, maar huiseigenaren binnen de Ring tot wel 10 keer zoveel betalen per 1000 euro waarde. Dit is behalve onrechtvaardig ook in veel gevallen onbetaalbaar.