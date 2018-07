Het boeit erdoganisten niet dat de leider wat trekjes heeft van een onderdrukker

Dan de vraag waarom Turken in Nederland zich op Turkije richten, de straat opgaan en met Turkse vlaggen zwaaien om Erdogans winst drieduizend kilometer verderop te vieren. Als de oppositie had gewonnen, was het straatbeeld in Nederland zeker niet anders geweest. De simpelste verklaring is: nationalisme.



Vernedering en uitsluiting

Er is meer aan de hand. Deze feestende mensen hebben een leider gevonden die hen hoort en omhelst. En daardoor voelen ze dat ze 'erbij horen' en dat is in de laatste jaren voor hen een schaars goed geworden.



Wie zich verbaast of zelfs van afkeer blijk geeft, zou zich moeten afvragen waarom deze mensen zich meer verbonden voelen met Turkije dan met het land waar ze zijn opgegroeid en hun brood verdienen. Zij voelen zich niet thuis in Nederland, hun geboorteland, door allerlei vormen van vernedering en uitsluiting.



Word wakker, Nederland! Erdogan trekt aan hen, omdat Nederland hen wegduwt. Nederland heeft miljoenen in deze mensen geïnvesteerd, van hun geboorte tot aan het moment dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Toch hebben ze hun gezicht naar Turkije gericht. Waarom kunnen zij niet van hier zijn?



Overigens is dit geen exclusieve situatie voor Turken in Nederland. Het overkomt ook de Marokkanen. De steun van de Marokkaanse Nederlanders en voetballers als Ziyech en Amrabat voor 'hun' elftal op het WK bewijst dat meer herkomst­landen aan hun zonen en dochters trekken.



Is het zo moeilijk om van Nederland een thuishaven voor iedereen te maken?