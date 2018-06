'Er zijn veel alternatieven voor aanwijzen nieuwe burgemeester'

De bende in Amsterdam laat zien dat er behoefte is aan een dergelijk debat

Een in Den Haag veel genoemde optie is het houden van getrapte verkiezingen, waarbij de gemeenteraad in een openbare vergadering de nieuwe burgemeester kiest.



Ook is het mogelijk dat de gemeenteraad (eventueel samen met een afvaardiging van maatschappelijke organisaties) een voordacht doet van geschikte kandidaten, waarna verkiezingen worden uitgeschreven. Een derde optie is dat de burgemeester benoemd wordt via een procedure waarbij de gemeenteraad en burgers samen kiezen.



Er ligt daarmee een breed scala aan mogelijkheden om op lokaal niveau te experimenteren. Belangrijk is dat er een brede discussie gevoerd wordt. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar juist op lokaal niveau. Want de keuze voor de benoemingsprocedure bepaalt hoe de lokale politiek er de komende decennia uitziet.



De bende in Amsterdam laat zien dat er behoefte is aan een dergelijk debat. Een debat waar de Jonge Democraten Amsterdam naar uitkijken.