'Er wordt over sekswerkers gesproken, maar niet met'

De ramen zijn weliswaar de bezienswaardigheid, maar de aantrekkingskracht gaat uit van de horeca

Oud-hoofdcommissaris van politie Joop van Riessen meende overeenstemmend dat prostitutie moet stoppen omdat 'hordes joelende ­toeristen die langs Oost-Europese vrouwen trekken, mensonterend is' (Het Parool, 8 september).



CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma zag zijn kans schoon en kopieerde die woorden bijna letterlijk. In een opiniestuk deze week noemt hij 'de hordes blowende en brallende toeristen die langs de rood­verlichte ramen zwalken' als argument om te pleiten voor het sluiten van alle ramen in de wijk (Het Hoogste Woord, dinsdag).



Twee dingen vallen op. In beide frames wordt voor en over de sekswerkers gesproken, maar niet met. Het mensenhandelframe pretendeert op te komen voor de veiligheid van sekswerkers, het massatoerismeframe voor hun portemonnee. Bij beide is het tegendeel waar, omdat de frames gericht zijn op het afschaffen van sekswerk.



De tweede overeenkomst is dat zowel het mensenhandelframe als het massatoerisme-frame gepaard gaat met een 'dat mag je hier niet zeggen'-claim. De mensen die deze frames hanteren, presenteren zichzelf als dappere ridders die een ongemakkelijke waarheid durven te brengen. Ook dit is onzin. Niemand is voor mensenhandel en het is bijkans onmogelijk om iemand te vinden die pro-drukte is.



Dorps rustig

Ook wij zien de menigtes op de Wallen, maar we weigeren mee te gaan in de hysterie. Die is ­namelijk een voortzetting van Asschers pretentie dat het gebied 'out of control' is. Het is ­belangrijk de drukte in perspectief te plaatsen. Overdag is het soms dorps rustig in de buurt. Op donderdagavond en in het weekend is het wel heel vol, met name in de zomer. Dat zijn echter uitzonderingen.