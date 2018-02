'Er wordt aan de wens van de donor zelf voorbijgegaan'

Organenroof

Alle burgers krijgen straks een formulier toegezonden waarin zij hun keuze kunnen ­maken voor ja of nee orgaandonatie. Wie geen keuze maakt, wordt als geen bezwaar hebbend beschouwd. Sinds de discussie over de initiatiefwet over orgaandonatie is het aantal geregistreerde niet-donoren fors toegenomen.



Dit kan opgevat worden als een protest tegen het automatisme waarmee organen bij 'geen keuze' automatisch toevallen aan de Staat. Deze gelegaliseerde organenroof gaat in tegen onder meer het recht op zelfbeschikking van het ­lichaam.



Gerespecteerd moet worden dat ­iemands lichaam geen staatseigendom is.



Een orgaan geven moet vrijwillig blijven en aanstaande nabestaanden van mensen die geen keuze hebben gemaakt, moeten in zo'n verdrietige situatie niet worden lastiggevallen met onethische dilemma's.



Wat opvalt in deze discussie is de dubbele standaard die D66 hanteert bij enerzijds de euthanasiewet en anderzijds de donorwet. Een euthanasieverklaring wordt vaak niet gerespecteerd op het moment dat het uiteindelijk nodig is, namelijk wanneer iemand bijvoorbeeld dement is geworden of in coma ligt en zijn of haar gemaakte keuze zelf dan niet nogmaals kan bevestigen. De euthanasieverklaring is net als bij een donorregistratie al eerder, bij leven en vol bewustzijn ondertekend.