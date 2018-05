'Er worden te weinig woningen gedeeld'

Als iets me frustreert, is het de wet- en regelgeving omtrent ­woningdelen in Amsterdam. Passend beleid en handhaving daarop is essentieel om Amsterdam toegankelijk en leefbaar te houden.



Dat het hieraan schort, wordt keer op keer pijnlijk aangetoond in artikelen in Het Parool. Vorig weekend een verhaal over het ontbreken van betaalbare woonruimte voor de ­Kinderen van Mokum.



De week daarvoor ging het over de overlast van woningdelers in een buurt. Op 2 mei las ik in deze krant over mevrouw Soer, zij woont in een gehorig huis waar een groep internationale studenten boven is komen te wonen. Een belegger kocht de woning om hem op te splitsen in kamers en nu ervaart mevrouw Soer overlast.



Bij dit zogeheten 'verkameren' van een woning is terecht een omzettingsvergunning nodig. De voorwaarden zijn in 2017 aangescherpt, onder meer over isolatie. Het is niet zeker of de woning in het artikel voldoet aan deze regels (en dus of hij legaal is).



Het zijn eerder de illegale constructies die overlast veroorzaken, niet woningdelers in het algemeen. Studenten neerzetten als overlastgevers is erg makkelijk.



Huisjesmelkers

Huiseigenaren kunnen in totaal veel meer huur vragen door woningen op te splitsen in kamers, dan wanneer zij het huis bijvoorbeeld aan een stel verhuren. Zeshonderd euro per maand voor een kamer van slechts 8 vierkante meter is helaas niet ongewoon; maal vier kamers en tel uit je winst.