'Er valt heel wat te winnen bij de gemeenteraadsverkiezingen'

Wie nog twijfelde over het belang van de ­gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam voor de landelijke politiek, kan die twijfels definitief van zich af schudden. Want op 9 februari kruisen ­nationale politiek leiders Jesse Klaver (GroenLinks), Thierry Baudet (Forum voor Democratie), Lodewijk ­Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Tunahan Kuzu (Denk) en Lilian Marijnissen (SP) de degens in een ­debat over Amsterdam.



De vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, in Haags jargon de G4 - zijn niet alleen groot qua inwoneraantallen, maar ook qua politiek belang.



En dan met name Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam omdat de stad een stevige vinger in de pap heeft in Schiphol en Rotterdam natuurlijk vanwege de haven. Vindt een Amsterdamse of Rotterdamse burgemeester of wethouder ergens iets van, dan legt dat automatisch extra gewicht in de schaal.



Waar in Brabant burgemeesters van meerdere steden gezamenlijk moeten optreden om een probleem te agenderen, zoals de grootschalige drugsproductie en daardoor florerende drugsmaffia, kan Amsterdam of Rotterdam al iets agenderen door slechts een vinger op te steken.



D66

Dus valt er qua politiek aanzien veel te winnen én te verliezen voor partijen. Zeker voor D66, GroenLinks en de PvdA - die strijden om overlappende kiezersdoelgroepen - wordt belangrijk hoe de machtsverhoudingen straks liggen.