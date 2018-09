'Er kan en moet tandje bij voor betere luchtkwaliteit'

De luchtkwaliteit in Amsterdam voldoet op tal van punten al jaren niet aan de norm. Dat is een erkend en significant risico voor de volksgezondheid. Beleid op dit vlak is tot op heden weinig ambitieus.



Verder dan een paar - inmiddels uitgedroogde - mosmuren op de Valkenburgerstraat lijken we niet te zijn gekomen. Zelfs de heer Litjens moest beamen dat dit symptoombestrijding betrof.



Blijkbaar voelde hij zich wat bezwaard, want hij toverde vlak voor zijn vertrek een fraai onderzoek over de S100 uit de hoge hoed. Hij durfde zelfs te opperen dat een congestieheffing wel iets kon zijn.



Dus hoe blij ben ik dan ook met onze nieuwe wethouder Dijksma. Iemand die de weg in Den Haag kent en in menig interview haar strijd voor gezonde lucht onderstreept. Ik doe dan ook een beroep op haar om hier als politieke veteraan het verschil te maken. Want het rapport Luchtverontreiniging 2017 laat duidelijk blijken dat we echt uit een ander vaatje moeten tappen.