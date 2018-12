'Er is weinig begrip en respect voor de bewoners'

Kijken doe je niet met je mond, zou mijn moeder zeggen

Klinkt sympathiek, 'families en vrienden die samenkomen', maar de werkelijkheid is dat veel groepen bezoekers zich hier komen uitleven. Ik noem Amsterdam inmiddels 'het (inter)nationale af­reageerhokje' - vooral op het water, dat galmt zo lekker.



Er is weinig of geen begrip en respect voor de bewoners. 'Dan had je hier maar niet moeten gaan wonen' is het bekende flauwekulexcuus. In 1997 was het hier totaal anders. En dan nog is het niet normaal dat je hier 's avonds je bezoek of tv-programma's niet kunt verstaan.



Wij bewoners gunnen bezoekers best hun vrijheid om alle boottochtjes te maken die ze maar willen. Maar tegenwoordig blijkt dat dat bij velen gepaard moet gaan met lawaai. Kijken doe je niet met je mond, zou mijn moeder zeggen. Op onze beurt willen wij als bewoners worden bevrijd van het nu eindeloze lawaai van al deze bezoekers.



Marcel Dellebeke, Amsterdam