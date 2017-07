Al haar familie is al dood... Ja, zo gaat dat

"Hoe ging het de laatste tijd met haar?" vraag ik.

"Nou... wanneer bent u voor het laatst naar uw tante komen kijken?"

"Eh... nooit... Ze was meer een vriendin van mijn moeder uit Indië... Mijn moeder is al zeventien jaar dood, en..."

"Ja... Ik dacht al, er is nooit iemand naar uw tante gekomen, maar we hadden wel adressen in een boekje van haar..."

"Aha... zo..."



"Blijft u maar rustig op uw vakantieadres. Al haar familie is al dood... Ja, zo gaat dat," zegt de jonge stem.

"Waaraan... waaraan is tante Dop, ik bedoel mevrouw Van der Bunt, overleden?"

"Gewoon ouderdom."

"Was ze nog ziek of zo... Dement of..."

Ik weet niet waarom ik deze vraag stel.

"Nee, nee, ze was wonderbaarlijk helder voor haar leeftijd. Ook niet lastig of zo. Altijd vriendelijk. Ze kon mooi vertellen over Indië en de oorlog. Drie jaar geleden stierf haar enig kind: zeventig jaar. Door een ongeluk. Ze was er droevig over, maar ook heel nuchter. Maar vanaf dat moment zei ze wel: 'Nu hoeft het niet meer.'



"Ach, dat moet Johan geweest zijn."

"Nee, Willem... haar zoon heette Willem."

"O ja... Willem..."

Ik bedankte de jonge stem, vroeg het adres voor de bloemen en hing op. Ik keek uit over het plein in Perugia en voelde schaamte.



