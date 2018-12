'Er is geen plek in de herberg voor 400 kinderen'

Volgens Lucas gaat kerst over een klein en kwetsbaar kind

Volgens de evangelist Lucas, die ons het bekende geboorteverhaal van Jezus heeft overgeleverd, gaat kerst over een klein en kwetsbaar kind. Een kind dat geboren wordt te midden van de logistieke chaos van een volkstelling, georganiseerd door de Romeinse machthebber. Voor dit kind is geen plaats in de herberg.



Hij wordt geboren in een stal, wordt in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd. Als koning Herodes hoort dat er een koningskind geboren is dat hem weleens van de troon zou kunnen stoten, moeten zijn ouders het land ontvluchten, lezen we in het evangelie naar Mattheüs.



Je vraagt je af of er de afgelopen tweeduizend jaar iets is veranderd.



'Stop, hou op'

De kerstcampagne van de Protestantse Kerk Amsterdam heet 'Krachtig Kind'. Een kind laat zien dat kwetsbaarheid en kracht elkaar niet uitsluiten. Een Amsterdams meisje dat in de passage onder het Rijksmuseum danst op de noten van een accordeon. Een jongen die een oude vrouw helpt oversteken over de racebaan die de Weesperstraat kan zijn.



Een meisje dat twee volslagen vreemden uitnodigt voor de kerstbrunch van haar ouders in een huis aan de grachtengordel. Deze gasten aan tafel in het filmpje zijn twee ongedocumenteerden uit het Wereldhuis, op zoek naar een plek waar ze kunnen blijven. De onbevangenheid van deze kinderen straalt een jaloersmakende kracht uit.