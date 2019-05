'Entrada: een optocht van vreugde en trots'

Politie te paard en waterkanonnen joegen vaders, kinderen en trouwe supporters de hekken in. Waarom? Ik heb echt geen flauw idee en een openbaar excuus van de verantwoordelijken heb ik niet gelezen.



Ik kan me voorstellen dat Ajax niet boven aan je verlanglijstje staat, maar dit Ajax is van alle Amsterdammers en laat ons hart harder bonken dan ooit. Ze dansen over het veld als ware Noerejevs. De positiewisselingen in het veld verraden kasparoviaanse trekjes. De liefde voor voetbal is moeilijk uit te leggen als je er nog

niet mee besmet bent. Maar wat het vooral zo mooi maakt, is de verbinding tussen alle Amsterdammers die het teweegbrengt. Geen afstand, geen jij/wij-discussies. Ajax is van iedereen.



24 jaar geleden zegevierde Ajax in Wenen en 24 jaar daarvoor zegevierde Ajax in Londen. En nu wellicht in Madrid. Hier konden we alleen maar van dromen, en het kan best zo zijn dat we weer heel lang moeten wachten dat er weer zo'n sprookje komt.



Niet zo lang geleden besloten jullie de mooie letters 'I amsterdam' weg te halen bij het Rijksmuseum. Ze zouden te individualistisch zijn. Woensdag heeft Ajax de unieke mogelijk­heid om zich te kwalificeren voor de Champions League finale in Madrid. Hoe uniek? "Je gaat het pas zien als je het doorhebt," zou de grootste Ajacied aller tijden zeggen.



Een cadeau voor alle fans

Alles moet uit de kast worden gehaald om de 'Boys from Amsterdam' naar de victorie te schallen. We zijn fier! Nu had ik de volgende droom: The Amsterdam Canal Entrada. Een eenmalige armada van boten en pontons trekt woensdag door de Amsterdamse wateren.