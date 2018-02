'Enige reflectie van Pechtold en Asscher lijkt op zijn plaats'

Vrijdag was ik aanwezig bij het politieke debat in De Balie.



Daarbij vormde de hoofdmoot de beschuldigingen van Alexander Pechtold en Lodewijk Asscher (en eerder minister Kajsa Ollongren) aan het adres van Yernaz Ramautarsing en Thierry Baudet van (rassen)discriminatie, vanwege de bewering dat er een verband bestaat tussen IQ en volk.



Ik heb niet kunnen terugvinden dat er een oorzakelijk verband zou zijn, oftewel genetisch bepaald. Ik kan mij wel herinneren dat tijdens mijn studie (klinische) psychologie er wel degelijk verschillen waren (in termen van gemiddelde scores) tussen verschillende (bevolkings)groepen.



Het artikel van Jop van Kempen in Het Parool van maandag maakt duidelijk dat de heer Ramautarsing geen ongelijk had (voor zover er geen sprake zou zijn van een genetisch verband).



De beide in het artikel genoemde wetenschappers gaven aan dat 'nature' voor mogelijk maximaal 50 procent verantwoordelijk zou zijn voor verschillen in IQ. Enige reflectie van de heren Pechtold en Asscher lijkt dan ook op zijn plaats.



Overigens ben ik van mening dat de heer Baudet een leuke, maar rare flapdrol is; ik zal niet op zijn partij stemmen.



Ed Michels, Amsterdam



