'En, smaakte reiger lekker?'

'De Haagse politie heeft een dakloze man opgepakt die een vuurtje had gestookt in het Haagse Bos en daar een blauwe reiger op had gebraden.'



Ik lees het en denk maar één ding: daar had ik bij willen zijn. Ik had het willen zien.



En niet omdat ik iets tegen reigers heb, nee, integendeel: reigers zijn flinterdunne prachtvogels. Geen enkel levend wezen kan zo mooi in een sloot staan als een reiger. Geen enkel levend wezen wil ook in een sloot staan, maar daar gaat het niet om. Reigers kunnen het. Op die satéprikkerpoten in de lauwe ­kikkerdril.



Reigers kunnen stilstaand slenteren. Ze hebben ook iets goors. Dat vind ik mooi. Het dierenrijk kent veel te weinig schunnig uitziende schepsels, maar de reiger is het. Het is overduidelijk een gluurder. Als ik een reiger op een lantaarnpaal zie staan, zie ik die ene oom die iedereen heeft.



Die alleenstaande, kinderloze, te zoete aftershave opspuitende, auto met een spoiler rijdende, cassis drinkende, in een capuchontrui ­wonende, zijn nichtjes net iets te lang knuffelende ­reptieleigenaar.



'Wandelaars hadden de politie gebeld omdat ze het vuurtje hadden gezien.' En hier ging het naar mijn ­mening mis. Bij het inlevingsvermogen van de wandelaars. Je ziet een arme man een natuurlijk gestorven reiger braden, live and let live weet je wel.



We kennen zijn soort honger niet. Maar ja, de wandelaars belden de politie en nu is de man aan de vreemdelingenpolitie overgedragen. Ik vind dat pijnlijk. Ik hoop dat de reigers hem vandaag of morgen zullen bevrijden.



Zo zien reigers er namelijk ook wel uit. Als ontsnappingskunstenaars. O dat lijkt me zo mooi. Dat ze hem bevrijden en met hem wegvliegen. En dat ze hem neerzetten op een plek waar een vrouw woont die alleen is en veel te veel voor zichzelf heeft gekookt. En dat de man mag mee-eten.