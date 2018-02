'Ellie Lust kan nog zoveel meer betekenen voor het korps'

Wat een prachtvrouw en vakvrouw is 'onze' Ellie Lust toch. Ze is het boegbeeld van een politiekorps en straalt de potentie van een nóg beter korps in levenden lijve uit.



In een eigen televisieprogramma maakt ze kennis met haar 'familie' in den vreemde en weet ze in een analyse onze 'grote' stad weer terug te brengen tot haar werkelijke maat en problematiek... een dorp.



Deze vrouw overweegt nu wellicht een tweede carrière te starten maar ik hoop van harte dat haar huidige bazen dit niet laten gebeuren.



Ellie kan nog zoveel meer betekenen voor het korps. Zo geeft ze in een klein commentaar op haar reizen al een geweldige tip die een deel van de huidige problematiek van de Amsterdamse politie kan oplossen.



Ze reflecteert op haar bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten, waar techniek en andere dienstverlening een groot probleem in de politiewereld oplost (de administratieve druk).



Laat Ellie op haar eigen manier 'verspieder van het beloofde land' worden opdat met haar ervaring, uitstraling en enorm mooi optimisme onze stad, als groeiende naar een echte wereldstad, beter en veiliger kan worden... en misschien wel wat liever.



Huub Verweij, oud-gemeenteraadslid voor de VVD