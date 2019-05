'Elke avond branden er kaarsen in de Heemstedestraat'

Oderweg naar metrostation Heemstedestraat zie ik fotolijstjes staan. In de avond is de Heemstedestraat fel verlicht. Niet door lantaarnpalen; het zijn kaarsen. Elke avond branden er kaarsen. Ze staan in een kring om de fotolijstjes. Gezichten, net als ik die zie in de kroeg. Maar deze gezichten worden verwarmd door kaarslicht, niet door mensen; zielen.



In de Heemstedestraat hebben te veel mensen hun laatste ritje gefietst. Ik heb de verhalen gehoord van bekenden. Hij was onderweg naar huis na een avond stappen en kwam met zijn wiel in de trambaan. Zij was onderweg naar een huisfeestje, vriendjelief vond na lang zoeken met de app Track my iPhone alleen nog haar fiets. Dat hoort toch niet, zo jong?