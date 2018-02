'Egyptische generaals hadden niet in Amsterdam mogen zijn'

Generaal Shouqi Himaad legde in hetzelfde verband uit dat na een grote aanslag in november 2017 president Sisi had gepland om binnen drie maanden het terrorisme uit te roeien, en dat de coördinatie van de operatie in de Sinaï, waaraan de Egyptische marine, luchtmacht en landmacht meedoen, zeer goed is.



Verdwenen studenten

Parlementslid Iqlien Boutrous, een Kopt, had een lange lijst economische successen te melden, projecten die zijn gerealiseerd voor haar provincie Damietta. Ze vertelde blij te zijn in deze tijd parlementslid te zijn.



De vierde aangekondigde spreker, Osama al-Abd, hoofd van de Al-Azharuniversiteit, was er niet. Hij liet indertijd demonstrerende Al-Azhar­studenten keihard aanpakken, waarbij een aantal studenten is verdwenen. Waarom hij afwezig was, werd niet gemeld.



De bijeenkomst begon met twee uur vertraging. En dat werd aangegrepen door de organisatoren en betrokkenen om met ons als journalisten te komen praten. "Westerse media hebben een verkeerd beeld van de mensenrechtensituatie in Egypte," zo betoogden ze.



De rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en andere organisaties over verdwijningen en martelingen in Egypte zijn allemaal niet waar, aldus de organisatoren.



De jongeren die verdwijnen, zouden vooral mensen zijn die naar Syrië of Irak zijn gegaan. Dat zij later vaak opduiken op een Egyptisch politiestation was omdat die jongeren dan aan de tand werden gevoeld over waar ze waren geweest.