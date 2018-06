'Egoïstische zelfpulp verlokt te veel schrijvers'

Wat is er toch aan de hand in literair Nederland? Steeds meer auteurs lijken gegijzeld door de gedachte dat wat berust op een waar gebeurde geschiedenis per definitie beter is, waarachtiger, dan wat puur aan de verbeelding is ontsproten (fictie).



De trots en overtuiging waarmee wordt vermeld dat iets waar is gebeurd, doet bijna kinderlijk aan. Kijk de flappen van veel boeken er maar op na. Zie de advertenties waarmee uitgevers om aandacht schreeuwen. Echt gebeurd! Gebaseerd op een waargebeurd verhaal! Dit is me overkomen! Luister naar me! Lees me! Alsof een roman waarbij dat fundament ontbreekt tekortschiet.



Neem als voorbeeld Wees onzichtbaar, de roman van Murat Isik die onlangs de Libris literatuurprijs won. Over een Turkse jongen die ­opgroeit in de Bijlmer en zijn tirannieke vader. Gebaseerd op zijn eigen jeugd.



Het wordt je op allerlei manieren opgedrongen nog voordat je een letter gelezen hebt. Of de Volkskrant over De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld: 'Over haar niet eenvoudige jeugd met gereformeerde ouders en een vroeg overleden broer.'