'Ego's, geld en macht maken openbaar vervoer kapot'

7000 handtekeningen en goede argumenten worden niet gehoord

Onlangs waren we bij een debat over sociaal openbaar vervoer. We mochten vanuit het publiek niet veel zeggen. 'Don't mention the tramnummers' werd onze slogan na afloop, want er mocht tijdens dit 'debat' niet over specifieke tramlijnen en het verdwijnen daarvan gerept worden.



Het debat was een toneelstukje waarbij Van Huffelen zonder blikken of blozen zei dat ze luistert naar bewoners middels de Reizigers Advies Raad (RAR). Ze kreeg het heel warm toen wij zeiden dat dat niet waar is.



Zo krijgen we keer op keer leugentjes te horen in onze strijd voor goed openbaar vervoer voor de (oudere) bewoners in het westen van de stad.



Handtekeningen

Veel mensen die wij gesproken hebben, zijn bezig met hun ego, geld en macht en tonen zich naar bewoners hard en koud. Hun ­acties komen niet uit liefde voor hun vak en medemens voort. Straks is het hele ov kapot en zijn de veroorzakers (kent u Geert Dales nog?) alweer elders dingen kapot aan het maken. Amsterdam mag de scherven opruimen.



Ik raak gefrustreerd over het feit dat je met 7000 handtekeningen en goede argumenten niet gehoord wordt. Dat er mensen op het pluche zitten die niet gecorrigeerd kunnen worden, zonder een directeur, burgemeester of president boven zich die kan zeggen: dit klopt niet, dit moet anders.



Wij zijn ervan overtuigd dat we strijden voor iets dat belangrijk is voor iedereen. Maar wie helpt ons? Wie redt de bewoner?



Howard Kramer, Amsterdam