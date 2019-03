'Eeuwig gezond blijven, dat kan niet'

Ziek zijn schept ook wonderlijke en grootse menselijke krachten, maar dat ziet men niet

Kritische geluiden zijn in dit festival van weten­schappelijk narcisme ongewenst, dat ­begrijpen we wel. Niemand heeft graag dat hij of zij te kijk wordt gezet als de keizer zonder kleren, maar hoe succesvol zijn al die wetenschappelijke onderzoeken?



Welke vooruitgang wordt er geboekt? Welke echt aansprekende resultaten liggen er op tafel? Multiple sclerose bijna opgelost? Dacht het niet! Kanker de wereld uit? Dacht het niet!



Zo kan ik nog wel even doorgaan. Neem het wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Wereldwijd zijn en worden er tientallen miljarden aan besteed, zonder nog maar een begin van een antwoord op de vragen over oorzaak en genezing.

Voor het wetenschappelijk onderzoek naar kanker geldt hetzelfde.



Waarschijnlijk is hier wereldwijd de afgelopen decennia het astronomisch bedrag van honderden miljarden aan besteed. Natuurlijk venten ze vooral de succesjes uit als dé grote doorbraak, waarbij de media gaarne hun kanalen voor deze pr-verhalen openstellen, maar cijfers liegen niet.



Recent verscheen het bericht dat het absolute aantal kankerpatiënten de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. De reden daarvan is de vergrijzing. Ja, zo kan ik het ook. U belooft toch dat u kanker de wereld uit helpt? Of geldt dat niet voor ouderen?



Levenslessen

Zo worden kijkers, patiënten en hun dierbaren, op het verkeerde been gezet ­met niet waar­gemaakte beloften en wetenschappelijke fata morgana's over de heilstaat van een eeuwig ­gezond leven. Worden er miljarden aan belastinggeld in deze bodemloze put gestort.