'Eerst wil ik weten of jullie gematigde rebellen zijn'

'Jullie gaan niemand martelen of het hoofd afhakken?' 'Echt niet'

"Natuurlijk! Waar moeten we tekenen? En krijgen we dan die pick-uptrucks?"



"Eh... Ja, maar dan moeten jullie dus wel tekenen... op het stippellijntje... bij het kruisje...met je eigen naam..."



"Zo, ik heb getekend, Weldoener Holman Hollandia. Hier staat nu zwart op wit dat wij gematigde rebellen zijn en dat wij ons houden aan de mensenrechten."



"Dus jullie gaan niemand martelen?"



"Echt niet."



"En ook niemand het... hoofd afhakken."



"Wij? Echt niet."



"En jullie laten de burger­bevolking met rust."



"Echt wel."



"En geen shariarechtspraak?"



"Echt niet, eerlijk niet, ­Holman Hollandia."



"Nou, dat is dan geregeld. Hier is 25 miljoen aan spullen. En pas op, hè... als we merken dat jullie toch dingen doen die niet kunnen, dan... dan..."



"Wat dan, Weldoener Holman Hollandia?"



"Nou, dan... dan krijgen jullie niks meer. Wat weten jullie, we geven jullie deze gesche...hulp omdat we willen dat de juiste rebellen winnen."



"Ja, en dat zijn wij!"



"Dit is een geheime operatie. Niemand weet hier iets van."



"We houden het geheim hoor, Holman Hollandia."



"Ja, graag. Want anders is het gevaarlijk. Wij in Holland zijn tegen IS en willen natuurlijk niet dat onze geschenken gebruikt gaan worden om het kali­faat te bevorderen."



"Nee zeg, daar moet je niet aan denken."



"Het zou natuurlijk ook heel raar zijn als wij Al Qaida gingen steunen."



"Ja, dat begrijpt een kind. Maar wij zijn gelukkig zeer betrouwbaar, Holman Hollandia."



