'Eenheidsworst van lucratieve toeristenshit'

Al enige tijd had ik me niet op de Albert Cuypmarkt gewaagd, terwijl ik dichtbij woon. Laatst was ik er dan toch even. Opvallend was dat, pak 'm beet, 80 procent van de bezoekers toerist was.



Met de opening van de Noord/Zuidlijn met een halte bij de markt, kunnen zij daar nog makkelijker komen. Prima, leuk voor hen. Veel is al gezegd en geschreven over de horeca die zich rondom het station gevestigd heeft, met als laatste de rel rondom Dunkin' Donuts; zoals op zo veel plekken in de stad is ook hier een fastfoodwalhalla ontstaan.