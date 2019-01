'Een plek van hoop? Een hoop toeristen en zwerfvuil ja'

Speech Halsema (4)

Ik hoop dat de burgemeester van Amsterdam haar nieuwjaarstoespraak ook eens legt naast bijvoorbeeld de filosofie van Ernst Bloch, de Duitse wijsgeer die stelt dat het menselijke bewustzijn is gebaseerd op wat in de toekomst gebeurt. Het schetsen van een toekomst gebaseerd op hoop, zoals burgemeester Halsema doet, zou wel eens dicht bij een utopie kunnen liggen.



Als ik de uitdaging van deze linkse coalitie lees, waarin bezuinigingen het wensenlijstje flink aantasten, dan zou de 'stad van hun toekomst' wel eens dichter bij een utopie kunnen liggen dan bij de realistische hoop op een beter leven.



Als je wilt vergroenen, auto's weg wilt hebben zonder alternatief te bieden, bedrijven enkel wilt belasten zonder perspectief, groen wilt aanplanten zonder plek, huizen wilt bouwen alleen voor sociale minima, dan denk ik dat de utopie op de loer ligt, met aan het roer een burgemeester die de mensen oproept tot hoop en vertrouwen.



Daadkrachtige zaken roepen is prima, maar 'the proof of the pudding is in the eating'. Ik kan tien verbeterpunten in handhaving opsommen die direct zichtbaar worden. Dát willen de Amsterdammers, dan komt de echte hoop vanzelf.

Huub Verweij, ex-raadslid (VVD)