Een pareltje in de stad dreigt de deuren te moeten sluiten: Het ­Pianola Museum in de Westerstraat. De gemeente wil het pand verkopen nadat het museum zélf de ­afgelopen jaren het pand heeft hersteld.



Waarom steunt de gemeente dergelijke initiatieven niet op een duurzame wijze? Dus niet alleen door subsidie te verstrekken, maar zich ook in te zetten om het pand te behouden?



Wie het Pianola Museum is binnengegaan, komt er verwonderd, verrijkt en blij verrast uit. Musea op het gebied van audio en muziek kennen we nauwelijks.



Het Pianola Museum ontsluit cultureel erfgoed op een verrassende manier, vrijwilligers ondersteunen dit al jarenlang, en de aanwezige expertise is enorm.



'We' kunnen dit cultureel erfgoed toch niet zomaar verloren laten gaan?



Sabine E. Wildevuur, Amsterdam