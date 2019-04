'Een open debat over werk Van Liempt is nu onmogelijk'

De zaak-Van Liempt laat zien dat Blom ongelijk had

De zaak-Van Liempt laat zien dat Blom ongelijk had. In de eerste plaats lokken wetenschappelijke publicaties over de Tweede Wereldoorlog nog altijd discussies over goed en fout uit en dat is bij het proefschrift van Van Liempt niet anders.



In de tweede plaats is de scheidslijn tussen publiek en wetenschappelijk debat niet zo zwart-wit als Blom dacht. Van Liempt is een publiekshistoricus. Hij heeft door het maken van werken voor een groot publiek het beeld van de Tweede Wereldoorlog mede bepaald. Dat beeld is voor iedereen, zowel binnen als buiten de universiteit, relevant en kan allerlei interessante vragen en discussies oproepen.



De huidige fittie over Van Liempt is helaas minder interessant. Die gaat vooral over de vraag of Van Liempt een fatsoenlijk mens is. Zij wordt gevoed door zestigplussers die allen persoonlijke connecties met van Liempt hebben.



Het is ironisch dat een historicus die zich zo veel bezig houdt met goed en fout in de oorlog nu zelf onderdeel van een goed-foutdebat geworden is. Het is ook tragisch, want dit debat gaat voorbij aan de discussie over de betekenis van het werk van Van Liempt.