'Een nieuwe lente, een nieuw Amsterdam?'

Is Amsterdam nog de stad die wij willen? Door opgedreven huurprijzen verdwijnen kleurrijke buurten, kleine ondernemingen en creatieve projecten uit de stad. Er is steeds minder ruimte voor initiatieven die niet door winstbejag worden gedreven. Terwijl Amsterdam altijd bekend stond om haar vrijgevochten plekken, de geroemde rafelranden. Denk aan Ruigoord en het eind vorige jaar ontruimde ADM.



Deze en andere vrijplaatsen vormen het fundament voor sociale en culturele vernieuwingen. Ze dragen bij aan een diverse en inclusieve stad met betrokken en geïnspireerde inwoners. Door minder regelzucht ontstaat ruimte voor creativiteit, zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid.



Helaas worden vrijplaatsen bedreigd. Er moeten 70.000 huizen gebouwd worden in Amsterdam. Natuurlijk, mensen moeten ergens wonen en liever huizen in de stad dan in het groen. En betaalbare woonruimte is schaarser dan ooit. Jammer genoeg is er in de bouwdrift geen plaats voor vrije ruimte, ruimte om te experimenteren, te creëren en te verbinden.