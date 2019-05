'Een maand later nog niet verlost van scooterterreur'

In 1974 werd in Nederland, als enige land ter wereld, een ­onderscheid tussen een snorfiets en een bromfiets geïntroduceerd. De bedoeling was dat de snorfiets hulpbehoeftige mensen mobieler zou maken. De maximum snelheid van de snorfiets was 25 km/uur en een helm niet verplicht.



Het pakte anders uit. Piaggio, de producent van de Vespa, lag in een deuk. Er diende zich een ongekende markt aan, want wat is nou lekkerder dan zonder helm op een scooter door de stad te crossen. Je kapsel blijft goed zitten, je mag op het fietspad en parkeren op het trottoir is geen probleem. De snelheid was weliswaar ­begrensd tot 25 kilometer per uur, maar dat was zo ongedaan te maken.



Het overgrote deel van de snorscooters rijdt harder dan 25 kilometer per uur. In Amsterdam werden de fietspaden geterroriseerd door de claxonnerende scooters.