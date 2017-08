'Een lieve stad? Dat betekent ook streng en rechtvaardig zijn'

Met goedkeuring lees ik dat de ­gemeente alle deelfietsen gaat verwijderen. Fijn, want voor mijn deur staan er tien van die fietsen, al twee weken. Niemand die ze ­gebruikt en ik kan mijn fiets niet kwijt. Net zoals mijn buren dus.



Ik begrijp dat het lastig is in deze roerige tijden met een tsunami aan toeristen. Ook begrijp ik bedrijven die daarvan willen profiteren, maar de gemeente geeft te makkelijk ruimte aan geldbeluste ondernemers die initiatieven uitrollen die de stad en haar inwoners niet ten goede komen.



Hoeveel filialen van Dunkin' Donuts, Argentijnse steakhouses, kaas- en wafelwinkels, bierfietsen, fietstaxi's enzovoort wil je er nog bij hebben gemeente? Het gaat niet en dat weten jullie ook!



Ik hoop oprecht dat de stad die lieve stad blijft, zoals de burgemeester wenst, maar lief betekent nu ook streng en rechtvaardig zijn om aan te pakken wat niet deugt en niets bijdraagt! En dat kan sneller en harder.



Amsterdam, yes you can! (and must).



Yvette Croeze, Amsterdam