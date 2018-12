'Een leider bezit geen eigenschap meer maar minder'

Je kunt Europa niet zomaar met de VS vergelijken en we moeten het verleden niet romantiseren

Nou ja, tot voor kort dan, want tegenwoordig kun je als WASP maar beter een Spaanstalige nicht ten tonele voeren, of liever nog een transgender oom die zich als ontwikkelingswerker in Afrika heeft gevestigd.



Douthat verheerlijkt de WASPs allerminst en verlangt ook niet terug naar de door hen gedomineerde orde. Hij ziet in de emoties die loskwamen bij het overlijden van Bush - en eerder bij de dood van John McCain - een begrijpelijke nostalgie naar iets wat Amerika houvast gaf, iets dat het is kwijtgeraakt: een leidinggevende klasse die, ondanks alle tekortkomingen en misstappen, figuren voortbracht die een besef van verantwoordelijkheid voor de publieke zaak en een gevoel van noblesse oblige etaleerden; die een appèl aan het betere in onszelf niet schuwden.



Eigenschappen die bij de oorlogshelden Bush senior en McCain zo duidelijk aanwezig waren en die zo hevig ontbreken bij de huidige bewoner van het Witte Huis.



Je kunt Europa niet zomaar met de VS vergelijken en we moeten het verleden niet romantiseren, maar ook hier is het politieke leiderschap niet wat het geweest is. Met name in de grote hoofdsteden. Denk aan De Gaulle, Mitterrand, Adenauer, Schmidt, Kohl, Thatcher, Blair.