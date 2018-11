'Een groen stadsbestuur? Op papier!'

Een aantal partijen wil miljarden investeren om Nederland duurzaam te maken. Een warmtepomp voor alle 7 miljoen woningen kost de samenleving 140 miljard euro, bleek tijdens een Kamerdebat.



Als een overheid denkt aan zo'n enorme investeringen om van Nederland een duurzaam land te maken, dan mag je toch verwachten dat eerst goedkope maatregelen worden genomen. Maatregelen die amper geld kosten en waartoe snel besloten kan worden.



Zeker op lokaal niveau.



Heel opmerkelijk is het daarom dat in Amsterdam terrasverwarming nog steeds is toegestaan. Als je 's avonds door de stad wandelt, zie je veel verwarmde terrassen waar regelmatig zelfs niemand zit.



Pure en zinloze geldverspilling. Binnen flink verwarmen en de winkel- of cafédeur open laten staan is een andere vorm van pure geld- en energieverspilling en zeker niet duurzaam.



In de zomer is het omgekeerd. Dan staat een energieverspillende airco overuren te maken met de deuren en ramen open. Met al die verspilde energie zijn duizenden, misschien wel tienduizend woningen warm te stoken.