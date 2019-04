- Is dat een granaat in je zak, of ben je gewoon blij mij te zien?



- O, ik heb juist de pin er­uit ge...



- En dit is een granaatscherf met nog een stukje Willem.



- In onze buurt waren we zo arm, we voetbalden met een granaat. We wonnen alles.



- Of ze jong waren, weet ik niet, maar ze verstopten de granaten in hun knikkerzak.



- Een granaat is een soort dwangbevel, maar dan wel effectief.



- Een granaat is een mini-jihadist.



- "Is het een goed restaurant?