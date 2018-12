'Eén dag per jaar is Amsterdam totaal gay en tolerant'

Sommige bestuurders plaatsen het liefst een groot hek rond de stad.

De Nederlandse wetgeving is steeds liberaler, maar de veilige openbare ruimte wordt ieder jaar kleiner voor de regenbooggemeenschap. De verharding in de maatschappij is al enige jaren gaande.



De extravagante en wereldberoemde botenparade duurt slechts één middag per jaar, minder dan vijf uur. Eén dag per jaar is Amsterdam van ons. Die middag is Amsterdam 'all inclusive' en totaal gay en tolerant.



Eén middag de plek waar de gehele homogemeenschap zich veilig voelt. En dan komt GroenLinks nu met dit onzalige plan om die veilige openbare ruimte van de homogemeenschap in te perken. Die vijf uur is kennelijk nog te lang.