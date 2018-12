'Een cruise kwaliteitstoerisme? Ik dacht het niet'

In Het Parool van zaterdag schrijft Wil van Soest, fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen, dat Amsterdam zijn eigen zeemansgraf creëert door cruiseschepen een extra toeristenbelasting van 8 euro per passagier op te leggen.



Is het echt zo erg als Van Soest doet voorkomen?



In de eerste plaats zijn cruiseschepen enorme vervuilers. De uitstoot aan zwavelstofdioxide van een cruiseschip staat gelijk aan de uitstoot van miljoenen auto's (gefactcheckt door de Volkskrant).



Dat terzijde. Voor mevrouw Van Soest betekent het weren van toeristen van cruiseschepen zo'n beetje het einde van de Amsterdamse middenstand. Maar wat geven die toeristen hier nu helemaal uit?



Ze slapen aan boord, dus hotels worden er niet beter van. Vaak hebben ze all inclusive reizen geboekt, dus eten doen ze ook aan boord. Misschien kopen ze een enkele snack en bezoeken ze een museum, maar dan heb je het wel gehad.



Kwaliteitstoerisme, ik dacht het niet. Laat die enorme vervuilers dus maar lekker ergens anders naartoe varen, en als ze wel komen, dan hebben we in elk geval die 8 euro toerismebelasting binnen. Veel meer wordt het toch niet.



Geert Moojen, Amsterdam