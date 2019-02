'Een coup blijft een coup, geweld is geweld'

Dat was duidelijk afgestemd. Sindsdien zijn er allerlei oproepen aan het Venezolaanse leger geweest om zich tegen Maduro te keren en zijn door de VS zware economische sancties ingesteld die de ellende in het land nog verder verergeren - iets waar Soetenhorst aan voorbij lijkt te gaan.



Waslijst aan interventies

Dit komt bovenop berichten, uit de New York Times, dat de VS vorig jaar al gesprekken voerden met opstandige Venezolaanse militairen om een staatsgreep te plegen. Ook steunde de VS in 2002 al de mislukte coup in Venezuela, toen nog tegen president Chávez. Er kan geen misverstand over bestaan, de Amerikaanse

inzet in Venezuela is gericht op verandering van regime.



Dit is het voorlopig laatste hoofdstuk van de waslijst aan Amerikaanse interventies in Latijns-Amerika. Vaak werden die gevolgd door geweldsuitbarstingen en repressie - een gevaar dat nu ook nadrukkelijk op de loer ligt. Dit heeft niets met democratie en mensenrechten te maken, maar alles met oliebelangen van de VS.



en ander verwijt in de column van Soetenhorst is dat ik kritiek lever op het geweld van delen van de oppositie in Venezuela, wat de indruk zou wekken dat beide kampen evenveel schuld hebben aan de enorme ellende in het land. Hierin wordt zelfs een 'echo van Trump' gehoord, omdat de Amerikaanse president zei dat beide partijen schuld hadden, nadat rechts-extremisten in Charlottesville een contrabetoger hadden doodgereden.