Afgelopen week werd burgemeester Eenhoorn van Amstelveen - wederom - geconfronteerd met de kraak van een leegstand pand door een groep van Wij Zijn Hier.



In Het Parool van dinsdag stelt hij dat kraken verboden is en dat hij het dus niet wil. Daarmee kiest hij voor het belang van onroerendgoedspeculanten boven het belang van de talloze woningzoekenden in zijn gemeente. Dat is zijn goed recht, hij heeft de wet aan zijn kant.



Verder stelt hij dat de groep Wij Zijn Hier bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers die het land dienen te verlaten. Hiermee gaat hij, lijkt mij, zijn boekje te buiten: een beslissing over uitzetting is niet aan de burgemeester. Bovendien klopt het niet.



Een deel van de groep is uitgeprocedeerd, maar niet uitzetbaar. Dit is een trieste realiteit die duizenden mensen in Nederland betreft, al zwijgt Den Haag er liever over. Deze mensen kunnen niet weg, maar ze krijgen geen enkele vorm van opvang en ­mogen ook niet werken. Kraken is voor hen tot op heden de enige optie onder dak te raken.



Een ander deel van de groep is wel in procedure, maar door onze zeer karige regeling van asielopvang hebben zij geen recht meer op een plek in een COA. Wel hebben ze het recht om hun procedure in Nederland af te wachten. Maar ook deze mensen ­mogen niet werken of studeren; het enige dat ze mogen, is demonstreren.



Wij Zijn Hier is een groep van vluchtelingen, gevangen in het 'asielgat', die actievoert om menselijker leefomstandigheden te krijgen.



Mirte Hakkert, Uithoorn