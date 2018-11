'Echte ontwikkelingshulp begint met handhaven van de wet'

Doordat de IJM de afgelopen jaren lokale autoriteiten heeft ondersteund bij het werkelijk handhaven van de wetten tegen kindermisbruik, is een speciale politieafdeling in het leven geroepen om kinderen tegen dit geweld te beschermen. De G. werd van zijn bed gelicht, vier kinderen die zich bij hem bevonden, werden bevrijd. De G. hangt nu levenslange gevangenisstraf in een Filipijnse cel boven het hoofd.



Minder kinderen uitgebuit

Wanneer wij landen verder willen helpen in hun ontwikkeling - en willen dat ons ontwikkelingsgeld effectief wordt gebruikt - zullen wij ons daarom moeten focussen op wetshandhaving in deze landen.



In Cebu resulteerde dit, mede dankzij financiële steun van de Bill en Melinda Gates Foundation, tot een drastische afname van het aantal kinderen die worden uitgebuit in de seksindustrie. Een investering in goed onderwijs of medische zorg had Maarko - en talloze andere kinderen - niet geholpen. Een goed werkend rechtssysteem wel.



Of, om nog een keer met de woorden van Zuurmond te spreken: regels zonder sancties bestaan niet. Hier zou dus niet alleen in Amsterdam, maar overal in de wereld nadruk op moeten liggen.



Toch gaat slechts een fractie van het ontwikkelingsgeld dat de Nederlandse overheid jaarlijks reserveert, naar het werken aan een betere wetshandhaving, aan trainingen van politie, openbaar aanklagers en rechters. Dat is een gemiste kans, voor ons belastinggeld, maar ook en vooral voor kinderen als Maarko.