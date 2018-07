'Echt, niemand zegt dat armen moeten oplazeren'

Volgens De Ket helpen wij arme mensen nog steeds niet. Maar er is inmiddels een heel apparaat opgebouwd om hun 'schuldhulpverlening' te verstrekken.



In de televisieserie Schuldig konden we zien hoeveel daaraan schort, maar dat is nog geen reden om het Nederland van Rutte gelijk te stellen aan dat van koning Willem I. Niemand hoeft bij de kerk aan te kloppen en het wemelt van de kortingen op sportclubs, openbaar vervoer en allerhande voorzieningen.



Sociale demagogie

Waar komt die neiging toch vandaan om het heden te vergelijken met het verleden, en dan te verzuchten dat er 'weinig veranderd' is? Ze voldoet in de eerste plaats aan een behoefte tot dramatiseren en ik kan u verzekeren dat dit werkt.



De welstandige toeschouwers naast mij op de tribune in Veenhuizen klapten gretig voor de sociale demagogie van De Ket - al zullen ze bij de volgende verkiezingen wellicht gewoon weer op Mark of Sybrand stemmen.



In de tweede plaats is de regisseur er blijkbaar oprecht van overtuigd dat er in Nederland in twee eeuwen geen sprake is geweest van echte sociale vooruitgang. En daar wordt het gevaarlijk. Want wanneer opiniemakers als hij en Susanna Jansen gaan verkondigen dat alles 'in wezen' bij het oude blijft, hoeft niemand zich meer in te spannen voor politieke verbeteringen. Wordt toch nooit wat. Kan niks van komen.



Het leidt tot een fatalisme en defaitisme die de bodem wegslaan onder politieke activiteit en burgerschap.