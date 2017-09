Eberhard, bedankt voor de varkensvrijstaat op de Zuidas. Kom daar nog maar eens om: een burgemeester die het goed vindt dat er een stel varkens in zijn stad woont. En niet alleen goed, hij vond het nog léuk ook.



Drie mooie jaren heeft een vrijgekochte fokzeug uit de bio-industrie mogen scharrelen op het braakliggende bosperceel tegenover de Royal Bank of Scotland. Ze beviel er van tien biggetjes.



De eerstgeborene werd vernoemd naar de burgemeester. Kleine Eberhard kreeg er nog vijf broertjes en vier zusjes bij. Deze familie Bofkont mocht wroeten in de duurste grond van Nederland tot de crisis voorbij was.



De roze lummels groeiden voorspoedig op en wij gaven workshops over de intelligentie van varkens, organiseerden lunchwandelingen voor de Zuidassers en er kwamen flexwerkplekken aan de rand van het Bofkontbos.



Op een dag werd er een bord geplaatst: 'Hier komt NoMA House'. Eberhard & co. verhuisden naar Het Beloofde Varkensland.



Maar niemand zal het ooit vergeten; een Varkensvrijstaat op de Zuidas. Zoiets kon alleen in het Amsterdam van Eberhard van der Laan.



Dafne Westerhof, het Beloofde Varkensland