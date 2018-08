'Dweilpauze? Wij willen gewoon de balans terug'

Die balans is al jarenlang zoek met functies die niet te verenigen zijn. Het Wallengebied is één groot vrijgezellenfeest. Een goede nachtrust is niet gebaat bij het bruisende nachtleven.



Over de monocultuur is al veel geschreven. Er valt veel te verdienen aan bier, wafels, drugs, tieten en Nutella. Dat mag je ondernemers niet kwalijk nemen. De woonfunctie lijdt onder de vele investeerders die woningen aan toeristen en expats verhuren.



De inzet van 1012Inc en NV Zeedijk op het verwerven van onroerend goed om daarmee greep te krijgen op het gebruik, is uitstekend. Maar het moet sneller. Geen uitbreiding van hostels, horeca of terrassen, een totaalverbod op Airbnb: zet in op wonen, wonen en wonen.



Bedtijd

De tweede voorwaarde is de combinatie van regelgeving en handhaving. Er zijn regels bij gekomen voor zuipschuiten, grote excursiegroepen, illegale hotels, drinken op straat, afval en ondernemers die zich niet aan openingstijden of terrasregels houden.



Dat vereist meer en vooral betere handhaving. Het binnenstads­offensief waarmee burgemeester Van der Laan is begonnen, moet doorgaan: meer uren, meer kwaliteit en meer samenwerking tussen de handhaving, politie en Waternet.



Bij meer regels en meer handhaving hoort een betere functiebalans. Waarom sluiten we de Wallen niet gewoon om 23 uur? Bedtijd! Het nachtleven in Amsterdam heeft nog genoeg te bieden buiten de Wallen.