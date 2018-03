'Duizenden kinderen hebben straks geen juf of meester'

Ouders en de politiek drukken we op het hart dat het onderwijs in gevaar is

Ouders en de politiek drukken we op het hart dat het onderwijs in gevaar is. Sterker nog; in sommige gevallen kunnen we helemaal geen onderwijs meer bieden.



De gevolgen voor de samenleving zijn groot. Duizenden leerlingen die thuis zitten. Ontwikkelingskansen voor kinderen dalen. Ouders komen in de knoop met hun werk. Jonge gezinnen trekken de stad uit en het kennisniveau in de stad zal dalen.



Met de actie OP=OP willen we Amsterdam en het toekomstige college ervan doordringen dat het ernst is.



Op dit moment is het vijf voor twaalf. In 2023, als er een tekort is van vijfhonderd leerkrachten, is het vijf over twaalf.



Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam is een vereniging van 35 schoolbesturen, 214 A'damse scholen en 62.195 leerlingen. BBO is een petitie gestart tegen het lerarentekort in Amsterdam, die door duizenden mensen is ondertekend.