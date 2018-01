'Drugs het echte probleem op de Oostelijke eilanden'

Vrijdag is in onze buurt een jongen vermoord en zijn twee anderen gewond geraakt. In ons buurthuis.



Verschrikkelijk, en de roep om meer veiligheid klinkt nu na drie doden in de buurt in korte tijd overal. Maar er is meer aan de hand.



Op de Oostelijke eilanden bestaat al jaren een groep zwakke binnenstadsjongens die veel risico lopen, veel gevaar veroorzaken, met wie we niet goed omgaan.



Deze groep, deels met een Marokkaanse achtergrond, maar ook met tal van andere achtergronden, laat de sociale en menselijke kosten zien van ontwikkelingen in onze stad.



Veel van deze jongens hebben een lage of afgebroken schoolopleiding, waarschijnlijk kampt groot deel met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. Ze wonen en leven op drie scooterminuten van een binnenstad die getekend wordt door drugstoerisme, een enorme markt voor drugs, nepdrugs, cocaïne zowel als pillen.



Dat is de achtergrond van de conflicten die zeker ook in onze buurt steeds gewelddadiger worden. Het gaat niet over gestolen scooters, maar om keiharde harddrugshandel, overduidelijke contacten in bijvoorbeeld Colombia, waar vorig jaar een jongen uit deze buurt is geliquideerd.