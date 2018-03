'Draai de eeuwige afkoop van erfpacht zo snel mogelijk terug'

Centraal thema in de vorige campagne voor de raadsverkiezing was het erfpachtdossier. De belofte van D66 was dat het met de VVD de erfpachtregeling zou verbeteren.



Na vier jaar kan de erfpacht voor eeuwig worden afgekocht, maar dit gebeurt door de erfpacht flink te verhogen als die niet wordt afgekocht.



De happy few kan de erfpacht voor eeuwig afkopen. Daar moet je dan wel een fors vermogen voor achter de hand hebben, zeker in relatie tot inkomen en tot waarde van het huis.



Die groep is bijzonder klein in Amsterdam en bestaat vooral uit zeer rijken die hun erfbelasting proberen te ontlopen met het oog op de kinderen en de kleinkinderen