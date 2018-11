'Door verhuurderheffing steeds minder geld voor nieuwbouw'

Wij rekenen op minister Kajsa Ollongren voor een verstandige en hoognodige beslissing

En niet alleen voor de nieuwbouw hebben corporaties geld nodig. Ook de bestaande bouw schreeuwt om investeringen.



Nu we steeds meer van klimaatverandering gaan merken, moeten we snel huizen gaan isoleren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De almaar stijgende verhuurderheffing maakt de ambitie om de tienduizenden veelal oudere, slecht geïsoleerde woningen in de stad te verduurzamen echter steeds moeilijker te realiseren.



Bemoedigende opening

Vorige week hield minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) een toespraak op een ­bijeenkomst in het kader van de Dag van de Stad. Ze zei te gaan bekijken of de investeringsruimte van corporaties nog wel goed verdeeld is over Nederland.



Het is bemoedigend dat de minister een opening biedt om te praten over de kwestie die zich nu opdringt: nemen we de crisismaatregel van de verhuurderheffing op de schop zodat we én betaalbare huizen kunnen blijven bijbouwen in gebieden waar dat hard nodig is én bestaande woningen kunnen verduurzamen? Of laten we de belasting almaar oplopen richting 3 miljard euro in 2021 en accepteren we het dat de nieuwbouw en verduurzaming sterk afremmen?



Wij rekenen op de minister voor een verstandige en hoognodige beslissing hierover.