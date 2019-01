'Door betere samenwerking kan aantal vluchten Schiphol omlaag'

Met een kwart minder vluchten daalt, naast de CO2-uitstoot, ook de lawaaioverlast

Kan dat niet beter? Bij een Europese vlucht is de vliegtijd hooguit een derde van de totale reistijd. De rest besteden we aan transport van/naar vliegveld, in/uitchecken, beveiliging, douane, sprintjes naar verre gates en taxitijd naar startbanen.



Waarom moeten die maatschappijen achter elkaar vanaf Schiphol naar dezelfde locaties vliegen? Neem London: voor deze bestemming zie je de vijf niet-samenwerkende consortia soms gelijktijdig vertrekken. Zijn 52 dagelijkse vluchten naar Londen nodig? Voor de totale reistijd niet.



Door eens per uur naar toplocaties te vertrekken en andere routes ook efficiënter in te delen kunnen we, bij een gelijkblijvend aantal reizigers, 27 procent minder vliegbewegingen op Schiphol realiseren. Van de 500.000 kunnen we terug naar minder dan 370.000. Een geweldige verbetering.



Betere samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen maakt inzet van grotere vliegtuigen mogelijk. In de Airbus A330-200 van KLM passen twee keer zoveel passagiers als in hun Boeing 737-700. Deze Airbus is ook nog 10 procent zuiniger. Dat scheelt enorm in milieuvervuiling.



Samenwerking tussen traditioneel concurrerende luchtvaartmaatschappijen kan een probleem zijn. Ze zijn vaak de nationale trots van een land, ook als ze jarenlang verlies draaien. Politiek gevoelige kost. We kunnen het ook vanuit de luchthavens organiseren: de Nederlandse staat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben namelijk 92 procent van alle aandelen Schiphol in handen.