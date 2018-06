'Dominee', 'Dominooit'. Dat zal ze leren

De dag nadat mijn oudste door een scooter is geschept, maken we een rondje door de buurt. Als we de ruwe bolster van de gympenwinkel laten zien dat mijn zoon nog lopen kan, grijpt hij hem met zijn berenarmen vast en wil hem een halve minuut niet loslaten. "Jongen toch," klinkt het schor.



Even later staan we bij de ijscoman wiens vrouw mijn kind in de ambulance van zoetigheid voorzag. Eigenaar Job trakteert opnieuw op ijs en barst dan los over de nieuwe winkel naast de zijne.



Er zat altijd een lief kledingzaakje. Maar de eigenaar vertrok, hij wilde het overdoen aan een jongen die er een koffietentje in zou beginnen, dat mocht niet van de gemeente en nu flikkert er de godganse dag een hysterisch neonlicht dat toeristen naar binnen lokt die er tatoeages van hasj­bladeren laten zetten.



Midden in de etalage zit een enorme pop, een ordinair stuk vreten met meloentieten, plateauzolen en een minuscuul rokje. En 'Ze heb geen onderbroekie an,' aldus Job.



We spreken er al jaren schande van. Vriendelijke buurtwinkels die opgeslokt raken door piercingshops en telefoonhoesjesboeren. Even verderop dreigt Domino's een vestiging te openen.



Het prachtige Amsterdamse pandje moet als uitgifteplek dienen voor deeghompen, die door scooters worden opgehaald om ze door de stad te distribueren. De buurt tekende bezwaar aan, maar de keten kreeg toch een vergunning. Nog meer fastfood dus. En nog meer scooters. Klaar zijn we d'r mee.