'Documentaire Verdacht laat het falen van de politie zien'

Het etnisch profileren is niks anders dan selectief waarnemen, net als overal zwangere vrouwen zien

De documentaire wacht tot de aftiteling om de geïnterviewden in vol ornaat te laten zien, in hun functioneren in de samenleving. Er is een advocaat bij, een politieagent, een cabaretier.



De geïnterviewden voldoen aan een plaatje dat ze verdacht maakt, en daar wringt de schoen. Na de aanslag in Brussel wordt op Schiphol controle door de marechaussee ingezet. Het verdachte signalement: donker haar, een baard, een licht getinte huid.



Blauwe fietsbanden

In een algemener geval is de 'criminele Marokkaan' nog steeds verdacht. Niet omdat Marokkanen statistisch gezien meer crimineel zijn, of Bulgaren, of Roemenen. Maar omdat er Marokkanen zijn die crimineel gedrag vertonen, en bovenal relatief nieuw zijn in het Nederlandse criminele circuit.



Het etnisch profileren is niks anders dan selectief waarnemen. Zoals sommigen denken dat ineens overal in Amsterdam blauwe fietsbanden te zien zijn, omdat Swapfiets nu in hun buurt zit, op de Roetersstraat. ­­



Of dat er ineens veel vrouwen zwanger zijn, wanneer er in het eigen gezin een kind op komst is.