'Diversiteit is ver te zoeken op Amsterdamse scholen'

In de onderbouw is de gemêleerdere samenstelling bijna helemaal weg

De vwo-brugklas waar hij nu in zit is klein: 19 kinderen. Dat klinkt ideaal voor Amsterdamse begrippen, maar helaas verdwijnen binnenkort de enige twee meisjes van Nederlandse komaf.



Nederlandse afkomst

Daarmee blijven er nog twee kinderen in de klas over van Nederlandse afkomst, onder wie mijn zoon. Ook de andere vier brugklassen zijn voornamelijk gevuld met kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst. In de bovenbouw van de school zie je nog een gemêleerdere samenstelling van leerlingen, in de onderbouw is die bijna helemaal weg.



Vriendjes van de basisschool die ingeloot zijn op de gymnasia en scholen in Zuid ervaren juist een heel ander beeld. Zij zitten ook niet in gemêleerde klassen; in hun klassen zitten voornamelijk kinderen van Nederlandse komaf. Kinderen van andere komaf zijn daar veelal kinderen van meer kapitaalkrachtige expats.



Een bekend gegeven is dat met name de vwo-klassen buiten de Ring leegstromen omdat de scholen­gemeenschappen daar voornamelijk vmbo-bolwerken zijn geworden. Ook ouders van niet-Nederlandse komaf vermijden deze scholen en laten hun kinderen met havo/vwo-advies liever loten op 'witte scholen' binnen de Ring.