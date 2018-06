'Diversiteit is een graadmeter voor sociale uitsluiting'

Dat discriminatie voorkomt op de arbeidsmarkt is genoegzaam bekend. Anoniem solliciteren wordt als een oplossing aangeboden voor dit maatschappelijke probleem. Alleen al zo'n interventie getuigt ervan dat discriminatie diep geworteld zit in het gedrag van mensen.



Het meest zorgelijke vind ik dat iedereen publiekelijk en volmondig 'nee' zegt tegen discriminatie, maar dat velen in de praktijk het wel doen. Denkt men nu heus dat de mensen die gediscrimineerd worden, blind en doof zijn en er niets van merken?



Zijn degenen die discrimineren zo lenig dat ze met hun kop in het zand, als ware struisvogels, door het leven kunnen stappen? Of zijn ze bang voor de tegenkrachten 'in eigen kring' die verschillen in het personeelsbestand niet toelaten? Of is het domweg angst voor het onbekende?



Veel organisaties noemen de bestrijding van discriminatie en het omarmen van diversiteit in één adem, alsof ze hetzelfde zijn. Maar dat is niet zo. Het zijn eerder tegenpolen van elkaar. De enige overeenkomst is dat beide de verschillen benadrukken.



Bij diversiteit valt het verschil vaak positief uit, bij discriminatie negatief. Bij diversiteit staat het individu centraal en bij het tegengaan van discriminatie de groep. Het is noodzakelijk dat we ons bewust zijn van dat verschil, want dat helpt ons de juiste (beleids)keuzen te maken.



Discriminatie, of dat nu bewust of onbewust gebeurt, heeft tot gevolg dat voor grote groepen mensen de deur naar de arbeidsmarkt gesloten blijft vanwege hun naam, hun huidskleur of hun geaardheid. Is het vreemd dat deze burgers gefrustreerd raken? Vaak kunnen ze geen relevante werkervaring opdoen omdat ze geen werk op hun niveau vinden. Ze moeten zich driedubbel bewijzen omdat ze onder een vergrootglas worden gelegd. Hoe vicieus kan een cirkel zijn?