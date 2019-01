'Diversiteit in kinderboeken is goed voor ieder kind'

Reza Kartosen-Wong. © Eigen foto Reza Kartosen-Wong

Mediawetenschapper en publicist

Een meer diverse en inclusieve representatie van de samenleving is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de kinderen die nagenoeg onzichtbaar zijn in kinderboeken. Bredere representatie is goed voor alle kinderen.



Onderzoek laat zien dat kinderen al op jonge leeftijd heersende opvattingen en vooroordelen over bijvoorbeeld vrouwen en zwarte mensen hebben overgenomen. Die krijgen zij onbewust mee via onder andere opvoeding, onderwijs en kinderboeken. Dat betekent gelukkig dus ook dat kinderboeken die divers en inclusief zijn een bijdrage kunnen leveren aan het afbreken en voorkomen van diezelfde opvattingen en vooroordelen.



Transgenderprentenboek

Helaas is het met die diversiteit en inclusie in Nederlandstalige kinderboeken slecht gesteld. Ook nu nog zijn de hoofdpersonages meestal witte jongens. De laatste jaren is het aanbod aan diverse en inclusieve kinderboeken mondjesmaat toegenomen. Dat komt vooral door een uitgever als Rose Stories, die zich volledig richt op kinderboeken die divers en inclusief zijn.



Ook traditionelere uitgevers als Das Mag, Querido en Lemniscaat dragen daaraan bij. Recente titels zijn bijvoorbeeld de twee delen van de internationale bestseller Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes, Tori en het vervolg Trobi van de Amsterdamse kunstenaar Brian Elstak, Brown girl magic van de Vlaamse schrijfster Dalilla Hermans, Rocca en het geheime toverrecept van Sharid Alles, Cyrus & Farnaz over 7 grenzen van Mark van Waes, over kinderen die zijn gevlucht naar Europa, en het eerste transgenderprentenboek Het lammetje dat een varken is van Amsterdammer Pim Lammers.