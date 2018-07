'Dit is een valse start voor burgemeester Halsema'

Repressie, in de vorm van meer politie, minder vrijheden, is een dom antwoord op de problemen in de stad. De problemen zijn in Amsterdam toegenomen, maar dat komt niet omdat vrijheden zijn toegenomen of omdat het aantal politieagenten is afgenomen.



Nee, drukte en toerisme zijn toegenomen. Halsema's 'meer blauw op straat' is een uit de heup geschoten klassiek rechtse ­reactie die bewust om de werkelijke oorzaken heen draait. Bewust, omdat de burge­meester niet de belangen van de industrie wil schaden, ze profileert zich graag als rechts.



Een slimme reactie begint met de vraag: hoeveel miljoen toeristen kan Amsterdam aan? Vervolgens kunnen we een maximum stellen aan het aantal toeristenvluchten. Halveren die hap!



De vraag is natuurlijk of Halsema, in deze eerste echte bestuursdaad, zal kiezen voor Amsterdam of voor de toeristenindustrie.



Sjerp van der Wouden, Amsterdam